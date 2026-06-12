La niña colgaba de la cornisa de un edificio de Ilford, al noroeste de Londres

La escena fue presenciada por el dueño de un restaurante, el cual no dudó en ayudar a la niña

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Una niña de tan solo cuatro años ha protagonizado una escena de tensión en una una zona comercial de Londres. La menor, a ojos de los allí presentes, colgaba de la cornisa de un edificio del que parecía haber salido por una ventana cercana.

Mientras este momento era presenciado por las personas que paseaban por esta zona comercial concurrida, un policía y un vecino fueron al rescate de la niña, que perdió el equilibrio antes de que los rescatadores la atraparan al vuelo.

Un rápido rescate

Todo ocurrió en la localidad de Ilford, un barrio situado al noroeste de la capital inglesa, durante el pasado miércoles 10 de junio.

La niña colgaba de una cornisa cuando el dueño de un restaurante presenció la escena y no dudó en ir a su rescate. El hombre, que alertó a la policía de lo que estaba sucediendo, subió a ayudar a la menor junto con un agente.

La niña, que parecía asustada, no tardó en perder el equilibrio y soltarse de la cornisa, momento en el que el dueño del restaurante pudo cogerla al vuelo, evitando que esta cayera al suelo.

Afortunadamente, la niña salió completamente ilesa gracias a la ayuda de sus rescatadores, que lograron evitar una tragedia mayor.