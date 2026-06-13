Redacción Andalucía Europa Press 13 JUN 2026 - 19:19h.

El operativo de auxilio se activó a las 15:21 horas, ya que varias personas intentaron sacarla con una tabla sin éxito

La mujer, que no podía salir del agua por la fuerte corriente de esos momentos, falleció durante el traslado en helicóptero

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AlmeríaUna bañista de 31 años ha muerto ahogada este 13 de junio después de ser rescatada del mar en la playa de los Muertos en Almería. Según ha precisado la Guardia Civil, falleció en los instantes posteriores al auxilio.

Fuentes de Salvamento Marítimo, que participó en las tareas de rescate, han informado a Europa Press que recibieron el primer aviso a las 15:21 horas. Emergencias había recibido varias llamadas sobre el suceso.

Los testigos alertaban de que una persona no podía salir del agua. Justo en esos momentos había una fuerte corriente que, sumado al tiempo, impedía que pudiesen sacarla a tierra firme.

Localizada y auxiliada "aún con vida"

A pesar de que lo habían intentado con una tabla, no lo habían logrado. Tras solicitar ayuda, voló hacia el lugar el helicóptero Helimer 221 que localizó y rescató a la víctima "aún con vida" a las 16 horas.

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También se movilizó una patrulla de la Benemérita hasta esa playa ubicada en el término municipal de Carboneras. Se solicitó la llegada de una ambulancia medicalizada.

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Sin embargo, cuando la mujer estaba siendo trasladada, murió finalmente, según ha apuntado el 112 de Andalucía. El cuerpo fue trasladado al aeropuerto de Almería para su levantamiento.