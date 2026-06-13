El joven cayó en el cráter Damt de la provincia yemení de Al Dalea y fue declarado muerto un día después

Los rescatistas se enfrentaron a condiciones excepcionalmente difíciles para recuperar su cuerpo

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El aventurero Qaqaa Antar al Absi, más conocido como el 'Spiderman del Yemen', ha muerto tras caer en un cráter volcánico en el sur del país mientras realizaba una de sus arriesgadas escaladas sin material de seguridad. Los equipos de rescate han recuperado su cuerpo un día después del trágico accidente.

El joven cayó en el cráter Damt de la provincia yemení de Al Dalea y fue declarado muerto después de que tardaran casi un día entero para recuperar su cuerpo. Así lo ha confirmado la Autoridad de Defensa Civil de los rebeldes hutíes del Yemen. Los rescatistas se enfrentaron a "condiciones excepcionalmente difíciles" durante la operación por el terreno escarpado del cráter y el intenso calor.

Los turistas le pagaban para que realizase este tipo de escaladas

Qaqaa Antar al Absi se había hecho viral en redes sociales tras publicar vídeos en los que escalaba paredes rocosas verticales y descendía cráteres sin cuerdas ni equipo de seguridad. Los turistas solían pagarle pequeñas cantidades de dinero para realizar estas arriesgadas escaladas. Según los lugareños, era su principal fuente de ingresos.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y de apoyo a la familia por la valentía de Al Absi, pero también han lamentado su situación económica que le había llegado a realizar este tipo de actividades.

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El cráter Damt, uno de los sitios geológicos más conocidos del país

El cráter Damt, situado en el distrito homónimo, a unos 220 kilómetros al sur de la capital yemení, Saná, es uno de los sitios geológicos más conocidos del país. Formado por antigua actividad volcánica, el cráter tiene unos 100 metros de profundidad y contiene aguas minerales termales ricas en azufre, calentadas por actividad geotérmica.

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El lugar es muy peligroso por sus escarpadas paredes rocosas y a las altas temperaturas generadas por los procesos térmicos subterráneos. Las autoridades y los geólogos han advertido repetidamente a los visitantes sobre los peligros de acercarse a sus bordes, ya que se han reportado varios accidentes.

La muerte de Al Absi ha provocado que muchos hagan un llamamiento para reforzar las medidas de seguridad en el lugar con barreras, señales de advertencia y acceso regulado.