La política tuvo que ser evacuada en helicóptero después de resultar herida en un accidente de tráfico en Palencia

Entre los heridos se encontraban, además de la alcaldesa, el concejal de Urbanismo junto a su mujer y su hija

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La alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia) y senadora del PP, María José Ortega, quedaba ingresada este sábado en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del Hospital de Burgos tras ser evacuada en helicóptero después de resultar herida en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera PP-2201, entre las pedanías de Menaza y Grijera, pertenecientes al municipio de Aguilar de Campoo.

Según recoge El Español, la política "está estable y a la espera de pasar a planta en el Complejo Asistencial de Burgos”.

El suceso

Según 'El Norte de Castilla', el siniestro se produjo alrededor de las 14.25 horas en el kilómetro 3 de dicha vía, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León recibió el aviso de una colisión frontolateral entre dos turismos. En la llamada se solicitaba asistencia para tres ocupantes de uno de los vehículos, que referían dolores y heridas en la pierna, así como síntomas de ansiedad.

Entre los heridos se encontraban, además de la alcaldesa, el concejal de Urbanismo, Obras y Hacienda del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, que también ostenta el cargo de segundo teniente de alcalde, junto a su mujer y su hija, quienes viajaban en el mismo vehículo.

La alcaldesa fue evacuada en un helicóptero sanitario hasta el HUBU, mientras que el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional hasta el Hospital Río Carrión, en Palencia, han informado fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León.