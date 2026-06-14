El hombre se bañaba en la playa de Oriñón en Cantabria este 13 de junio cuando tuvo el problema de salud

Un kitesurfista alertó a las 17:43 horas de que había sacado del agua al varón e iniciado maniobras de RCP

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OviedoUn bañista de 43 años murió cuando se encontraba en una playa del municipio de Castro Urdiales (Cantabria) este 13 de junio. En un momento determinado, sufrió una parada cardiorrespiratoria.

Así lo comunicó el servicio de emergencias cántabro DYA, tras conocer lo ocurrido a las 17:43 horas. Un kitesurfista que justo estaba en la misma zona, la costa de Oriñón, avisó del suceso.

Había rescatado del agua y llevado a la orilla a un hombre que flotaba en el mar. Al comprobar su estado de salud crítico, empezó las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero sin éxito.

Los sanitarios desplazados en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado tampoco pudieron hacer nada por la vida del varón. Confirmaron su fallecimiento. También acudieron agentes de la Policía de Castro Urdiales y Guardia Civil.