Redacción Andalucía Europa Press 14 JUN 2026 - 14:07h.

El accidente de tráfico se produjo a las 15 horas en el kilómetro 0,7 de la carretera A-451 en Osuna, Sevilla

De los hospitalizados, dos niños tienen 11 y 13 años mientras que los adultos, mujer y hombre, 40 y 46

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SevillaUn accidente de tráfico que se produjo al chocar dos vehículos dejó un muerto y cuatro heridos, entre ellos dos menores de 11 y 13 años, en el término municipal de Osuna (Sevilla).

El siniestro vial ocurrió este 13 de junio, mismo día en el que se registró otro en Lora, también en la provincia sevillana. Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso del suceso a las 15 horas.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que tuvo lugar, concretamente, en el kilómetro 0,7 de la carretera A-451 cuando dos turismos que circulaban por ese punto colisionaron de frente.

Otros dos adultos de 40 y 46 años hospitalizados

Desde el 112 han especificado que los equipos de rescate, entre ellos bomberos movilizados, tuvieron que excarcelar a uno de los ocupantes que estaba atrapado en el interior de uno de los automóviles.

Sanitarios del 061 confirmaron un fallecimiento y atendieron in situ a cuatro afectados más que viajaban en los coches. Aparte de los dos niños, un hombre de 46 años y una mujer de 40, evacuados al Hospital Universitario de la Merced de Osuna.