El acusado "mantuvo reiteradas relaciones sexuales sin utilizar preservativo y sin haberla informado de que padecía la enfermedad"

Como consecuencia de esas relaciones sexuales, la menor "resultó contagiada por el procesado"

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GijónUn hombre ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por transmitir el VIH a su novia, menor de edad, a quien le había ocultado que padecía la enfermedad.

Según recoge Diario Sur, los hechos ocurrieron el pasado 2022, cuando el hombre tenía 23 años y la menor 14. Según recoge la propia sentencia de la Sección Tercera de Audiencia Provincial de Asturias, el acusado "mantuvo reiteradas relaciones sexuales sin utilizar preservativo y sin haberla informado en ningún momento de que padecía la citada enfermedad".

El hombre sabía que podría trasmitirle VIH

Como consecuencia de esas relaciones sexuales, la menor "resultó contagiada por el procesado, padeciendo en la actualidad infección por el virus de inmunodeficiencia humana en fase A2 (paciente en fase precoz de infección)". La joven está recibiendo tratamiento farmacológico crónico.

El acusado estaba diagnosticado de la infección del virus VIH por transmisión vertical desde su nacimiento en el año 1999 y era conocedor de que podía trasmitirlo, según recoge la sentencia: "El procesado realizaba un seguimiento irregular del tratamiento médico pautado, con mala adherencia al mismo y múltiples abandonos de este", señala.

El hombre ha sido juzgado y condenado por un delito de lesiones, por lo que deberá cumplir dos años y medio de cárcel. Además, deberá indemnizar a la denunciante con 25.000 euros.