Ante la gravedad de los hechos, los investigadores emitieron una orden de búsqueda sobre el vehículo utilizado por los sospechosos

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Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en la localidad valenciana de Jalance a un hombre de 30 años y a una mujer de 22 acusados de secuestrar, agredir sexualmente y robar a una mujer, a la que presuntamente retuvieron durante dos días antes de introducirla en el maletero de su propio vehículo.

La víctima consiguió escapar en una estación de servicio de Petrer, en Alicante, donde pidió ayuda y permitió iniciar una investigación que culminó con la detención de los sospechosos.

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La víctima apareció maniatada en una gasolinera

La investigación comenzó después de que varios ciudadanos alertaran al 091 al observar cómo una mujer salía maniatada del maletero de un coche y se refugiaba en una estación de servicio. Dos patrullas de la Policía Nacional de la comisaría de Elda-Petrer se desplazaron al lugar y localizaron a la víctima muy asustada en el interior de los baños. Los agentes comprobaron que tenía las manos atadas con una cuerda y la boca cubierta con un calcetín sujeto con cinta adhesiva, lo que le impedía hablar.

Una vez atendida, la mujer relató que dos personas que llevaban varios días residiendo con ella en su domicilio la habían atado de pies y manos y, tras agredirla sexualmente, la obligaron a realizar transferencias bancarias, según el testimonio de la víctima, permaneció retenida durante dos días en su vivienda de Guardamar del Segura. Posteriormente, los agresores la introdujeron en el maletero de su propio coche y emprendieron un viaje hasta Petrer.

La mujer aprovechó una parada de los sospechosos cerca de una estación de servicio para escapar y pedir ayuda. Mientras tanto, los presuntos autores se encontraban realizando un pedido de comida en un establecimiento cercano y, al percatarse de la huida, abandonaron rápidamente el lugar.

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Detenidos en Valencia tras una búsqueda conjunta

El coche fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil de Cofrentes en la localidad valenciana de Jalance, donde se procedió a la detención de sus dos ocupantes.

En la inspección del vehículo, los agentes hallaron un cuchillo de cocina de 33 centímetros, restos de cuerda plastificada y cinta de embalar utilizada para inmovilizar a la víctima, además de 4.286,25 euros en efectivo y varios teléfonos móviles, dos de ellos adquiridos con la tarjeta bancaria de la mujer. Posteriormente, los investigadores registraron el domicilio de la víctima en Guardamar del Segura, donde localizaron numerosos objetos utilizados presuntamente para inmovilizarla.

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Las pesquisas permitieron comprobar que los detenidos habían realizado diversas extracciones de dinero, transferencias bancarias e incluso intentos de solicitar créditos a nombre de la víctima, provocándole un perjuicio económico superior a los 24.000 euros.

Tras pasar a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Torrevieja, se decretó el ingreso en prisión para ambos detenidos.