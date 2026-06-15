El conductor, un hombre de 34 años que cuadriplicaba la tasa de alcoholemia, impactó con otro vehículo cuando iba a embestir la procesión en la que participaban muchos niños

Tres detenidos por el homicidio de un hombre, tras una brutal agresión en la calle, en el distrito de Torrero, Zaragoza

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La procesión de San Antonio de Padua, celebrada este domingo en el barrio valenciano de Camí Real, estuvo a punto de convertirse en una tragedia.

Los hechos se produjeron en la calle Josep Soto i Micó, que conecta los barrios de La Torre y San Marcelino. Como consecuencia de la procesión, varios vehículos quedaron inmovilizados a la espera de que pasaran los participantes. En ese momento, una conductora solicitó a un agente de la Policía Local poder realizar un cambio de sentido para evitar el atasco. Cuando la mujer estaba realizando la maniobra, otro conductor salió de forma sorpresiva de la cola a gran velocidad y cuando estaba a punto de embestir con la procesión impactó con el vehículo que estaba realizando el giro. Un impacto que afortunadamente evitó que el coche, un Seat Ibiza rojo, impactara contra varios niños que en esos momentos pasaban vestidos con sus trajes de comunión.

Tras el impacto, el conductor del vehículo rojo, realizó varias maniobras arriesgadas para tratar de huir del lugar. En las imágenes grabadas por un vecino, se aprecia como el hombre, con graves daños en la parte delantera de su coche, no hace caso ni de las indicaciones de los agentes de la Policía Local que se encontraban en la zona, ni de varios ciudadanos que intentaron pararlo. En su huida, el conductor provocó momentos de enorme tensión y dejó tres personas heridas, entre las que se encuentra una mujer que quedó atrapada entre dos coches y que tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital para ser atendida.

Positivo en alcoholemia

El conductor que, inicialmente consiguió huir de la zona, fue finalmente interceptado y detenido por agentes de la Policía Local unos instantes después en la calle San Vicente después de una peligrosa persecución.

Tras su detención, los agentes le realizaron la prueba de alcoholemia que arrojó un nivel de alcohol en sangre que prácticamente cuadriplicada la tasa permitida.

El detenido, un hombre de 34 años, fue puesto en libertad y está a la espera de juicio. Está acusado de los delitos de conducción temeraria y lesiones imprudentes.