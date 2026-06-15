Los hechos ocurrieron sobre las 02:30 horas en las inmediaciones de un conocido establecimiento hostelero de la zona

La víctima fue objeto de una agresión extremadamente violenta por parte de dos varones que actuaron de forma coordinada

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por su presunta implicación en el homicidio de un hombre que resultó gravemente herido tras sufrir una brutal agresión ocurrida durante la madrugada del pasado 31 de mayo en la avenida América, en el distrito zaragozano de Torrero, y que finalmente falleció en el hospital el pasado 11 de junio.

Los hechos ocurrieron sobre las 02:30 horas en las inmediaciones de un conocido establecimiento hostelero de la zona, si bien las investigaciones han determinado que el conflicto se habría iniciado previamente en otro punto cercano de la vía pública.

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La colaboración ciudadana fue fundamental

Según las pesquisas realizadas, la víctima fue objeto de una agresión extremadamente violenta por parte de dos varones que actuaron de forma coordinada, anulando cualquier capacidad de defensa o reacción. Tras la agresión, ambos abandonaron rápidamente el lugar a la carrera por la propia avenida América.

La colaboración ciudadana resultó fundamental para la investigación, ya que aportaron una descripción muy detallada tanto de las características físicas de los presuntos autores como de la ropa que vestían en el momento de los hechos.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones debido a la gravedad de las lesiones sufridas, pero finalmente falleció el pasado 11 de junio.

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Responsables de varios delitos

Desde el primer momento, el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial asumió la investigación, desarrollando numerosas gestiones que permitieron reconstruir los movimientos de los implicados e identificar plenamente a los dos presuntos autores materiales de la agresión.

Fruto de estas investigaciones, el pasado 12 de junio se llevó a cabo una entrada y registro, con la colaboración de los GOES, en el domicilio donde se ocultaban los sospechosos, procediéndose a la detención de ambos como presuntos responsables de un delito de homicidio.

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Durante el registro, donde también participaron agentes de Policía Científica, localizaron diversas prendas de vestir que coincidían plenamente con las descritas por los testigos y observadas durante la investigación, reforzando así los indicios existentes contra los arrestados. Asimismo, se procedió a la detención de una mujer como presunta autora de un delito de encubrimiento.

Ambos acumulaban reclamaciones judiciales

Según la investigación, esta persona tenía pleno conocimiento de los hechos y de la ubicación donde se ocultaban los presuntos autores. Aunque inicialmente manifestó a los investigadores que desconocía su paradero y que actuaba por miedo, las posteriores averiguaciones policiales permitieron concluir que su participación habría sido más activa de lo declarado inicialmente.

Los investigadores determinaron igualmente que los dos principales detenidos adoptaban importantes medidas de seguridad para dificultar su localización, siendo personas especialmente cautelosas para evitar la acción policial.

Ambos tenían además diversas reclamaciones judiciales en vigor por amenazas, hurtos, robos con fuerza y atentado a agente de la autoridad. Los tres detenidos han pasado en la mañana de este lunes 15 de junio a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.