Los arrestados formaban parte de 25 motoristas organizados que circulaban por la autovía A-7 en Torrente, Valencia

Uno de los implicados acometió contra la Guardia Civil, atropellando levemente a un teniente y causando daños a un vehículo

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ValenciaIban en grupo haciendo caballitos y reteniendo el tráfico, entre otras maniobras arriesgadas que ponían en peligro al resto de conductores. Seis motoristas fueron detenidos en Valencia, de los cuales dos eran menores de edad.

Según ha comunicado la Guardia Civil, formaban parte de un pelotón de 25 personas que se habrían organizado por redes sociales para conducir de forma temeraria este 13 de junio.

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De hecho, uno de ellos fue grabando con una cámara el recorrido que hicieron mientras eran perseguidos por varias patrullas de la Benemérita, como se ha compartido en la red social X, por ejemplo.

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A la altura del municipio de Torrente, circularon por la autovía A-7, y también por la carretera CV-35, a su paso por La Eliana. Minutos antes de atravesar ambas vías, a las 18 horas, varios usuarios alertaron al 112.

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Atropello leve a un teniente y daños a un vehículo oficial

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes del instituto armado se movilizaron para tratar de interceptarlos cuanto antes. Al ser seguidos y recibir órdenes de detenerse, no hicieron caso y continuaron la marcha.

En un momento dado, uno de los conductores llegó a acometer contra los efectivos, causando un atropello de carácter leve a un teniente y generando daños materiales a un vehículo oficial, que quedó inutilizado.

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En ese momento se detuvo a uno de los autores, un joven de nacionalidad francesa, y posteriormente a otras cinco personas, una de ellas de 16 años, cuando intentaban dejar las motocicletas en un polígono industrial de Liria para ausentarse del lugar.

Al mismo tiempo, una patrulla del Destacamento Valencia-A interceptó a un adolescente de 12 años, también miembro del grupo, que conducía una de las motocicletas y que fue puesto a disposición de sus padres.

No descartan más arrestos en los próximos días

Los arrestados están acusados de delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria, originar un grave riesgo para la circulación y conducir bajo la influencia de drogas, además de constituir grupo criminal.

Por eso último, al darse la unión de tres o más personas para cometer delitos de forma organizada, pero sin la estructura compleja o jerarquía de una organización criminal, podría conllevar una agravación de las penas.

En concreto, de tres meses a un año de cárcel. Por la conducción temeraria podrían enfrentarse a condenas de seis meses a dos años, mientras que por crear grave riesgo vial la prisión es de tres a seis meses, multas o trabajos comunitarios.

Hasta el momento se han intervenido ocho motocicletas, una furgoneta y dispositivos móviles que serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Liria.

Por el GIAT del Sector de Tráfico de Valencia se continúan las investigaciones y no se descartan detenciones en los próximos días relacionadas con estos hechos.