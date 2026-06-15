La madre no tuvo ni información de ella ni comunicación con ella desde que el padre se llevó a la niña

La única pista que se tuvo de la niña es que, en febrero de 2024, estuvo en los Emiratos Árabes Unidos

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VigoUn hombre, acusado de un delito de sustracción internacional de menores, ha aceptado dos años de prisión, en una vista preliminar de conformidad celebrada en la sección Penal, plaza 3, del Tribunal de Instancia de Vigo. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado, natural de Marruecos, sin conocimiento ni autorización de la madre, se llevó a su hija de seis años el 12 de noviembre de 2023, cuando ya se había iniciado el proceso de divorcio de la pareja.

Al día siguiente, al no presentarse la menor en el colegio, la madre interpuso denuncia. Desde que el padre se llevó a la niña, la madre no tuvo ni información de ella ni comunicación con ella. En febrero de 2024, se acordó el divorcio y se le otorgó a la mujer la guardia y custodia de la niña.

El acusado entregó la niña a su tía materna en Uchda en febrero de 2024

Unas semanas después, se acordó por auto judicial la búsqueda del progenitor y se emitió una orden internacional de detención. La única pista que se tuvo de la niña es que, en febrero de 2024, estuvo en los Emiratos Árabes Unidos.

En una fecha no determinada, el acusado entregó la niña a su tía materna, en la ciudad marroquí de Uchda y en diciembre de 2024, los juzgados de esa ciudad acordaron que la menor fuera devuelta a su madre en España.

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Por estos hechos, el ministerio público solicitaba que el hombre fuera condenado a cuatro años de prisión pero, finalmente, en una vista de conformidad este lunes, a la que el procesado ha asistido por videoconferencia, ha aceptado dos años de cárcel. La pena será sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de volver a España durante 10 años.

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Asimismo, se le ha impuesto la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante 10 años, y la prohibición de comunicarse o acercarse a la niña durante el mismo tiempo. También tendrá que indemnizarla en 6.000 euros.