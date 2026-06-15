El hombre fue localizado bocabajo en el agua

Por el momento continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido

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El cadáver de un hombre ha sido localizado en el agua durante la mañana de este lunes 15 de junio en el puerto de Garrucha, Almería, según han podido informar desde las redes sociales el servicio de emergencias 112 de Andalucía.

Sobre las 9:15 horas de la mañana, el Servicio Local de Protección Civil de Garrucha ha informado al 112 de que había recibido un aviso en el que alertaban de haber encontrado un cadáver bocabajo flotando en el agua, a la altura del monumento de la Virgen del Carmen.

Continúan las investigaciones

Después de que los servicios de emergencias llegaran al lugar del suceso, el cuerpo fue inmediatamente trasladado al puerto comercial, por lo que han podido informar desde Protección Civil.

Por su parte, la Guardia Civil ya ha informado de que se ha activado el protocolo judicial para tartar de esclarecer lo sucedido. Por el momento, las investigaciones continúan, ya que no han transcendido más datos sobre la identidad del fallecido, ni sobre las circunstancias en las que pudo producirse el suceso.