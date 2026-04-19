Muere un hombre aplastado en Ibiza tras volcar un tractor y quedar atrapado

El incidente ha ocurrido este domingo sobre las 14:53 horas en el camino del agroturismo Can Lluc

Muere un operario de grúa en Vallada durante la retirada de un tractor accidentado horas antes en un camino rural

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IbizaUn hombre de unos 70 años ha muerto este domingo en Sant Antoni de Portmany (Ibiza) tras volcar el tractor que conducía y quedar atrapado bajo el vehículo. Al parecer, el hombre conducía el vehículo por un camino cuando éste ha volcado y el hombre ha quedado atrapado bajo el vehículo.

Según la información facilitada por el SAMU 061, el incidente ha ocurrido este domingo sobre las 14:53 horas en el camino del agroturismo Can Lluc, en Sant Rafel de sa Creu, en el municipio ibicenco de Sant Antoni. Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia, Policía Local de Sant Antoni, la Guardia Civil y bomberos.

Los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del hombre

Los bomberos se desplazaron rápido hacia el lugar, tal y como informan en 'Diario de Ibiza'. Cuando llegaron los sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte del hombre de 70 años que estaba atrapado debajo del tractor.

Tras comprobar que el hombre ya había fallecido, levantaron el vehículo y sacaron su cuerpo. El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas que han acabado con la vida del hombre de 70 años.