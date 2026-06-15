Asun Chamoso 15 JUN 2026 - 16:23h.

El Ayuntamiento de Vielha ha decretado un día de luto oficial y un minuto de silencio

La llamada y el grito desgarrador de Jonathan Andic a Emergencias tras la caída mortal de su padre: "¡No sé dónde está!"

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LleidaUn hombre de 53 años ha muerto y otro ha resultado herido leve en el incendio de un edificio en la calle Anglada de Vielha (Lleida). Los hechos han sucedido a primera hora de este lunes. Los servicios de emergencia han recibido el aviso pasadas las seis de la mañana de un fuego en un bloque de viviendas en el centro de Vielha. Hasta el lugar se han desplazado once dotaciones de los Pompièrs de Emergències d'Aran y también efectivos de refuerzo de Bombers de la Generalitat, del parque del Pont de Suert.

Al llegar, las llamas eran visibles en la parte alta del edificio, en el que había una docena de personas. Los efectivos desplazados han localizado en un piso el cuerpo sin vida de un hombre de 53 años. Otro vecino ha sido rescatado y evacuado, herido leve por inhalación de humo, al hospital de Val d'Aran, en Vielha. Una decena de vecinos ha conseguido salir por su propio pie del bloque de viviendas. El consistorio los ha realojado en hoteles debido la afectación de la estructura y han recibido la atención y el acompañamiento de los Servicios Sociales de Aran Salut.

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Un día de luto oficial

El Ayuntamiento de Vielha ha declarado un día de luto oficial por el fallecimiento del vecino de la localidad, que había sido trabajador municipal. "En nombre de toda la Corporación Municipal, trasladamos nuestro más sentido pésame a la familia y amistades de la víctima, y nos sumamos a las muestras de duelo y respeto en estos momentos tan difíciles", explica en un comunicado. Y también da las gracias a los servicios que han participado: "Asimismo, queremos agradecer el trabajo de todos los cuerpos de emergencias y seguridad que han intervenido en la extinción del incendio, la evacuación del edificio y la atención a los vecinos afectados".

Las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta durante el día de luto oficial, que finalizará con un minuto de silencio frente al consistorio a las doce del mediodía de este martes.

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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio, que podría haberse originado en el piso de la víctima mortal.