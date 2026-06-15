Su madre ha querido despedirse públicamente de ella con un emotivo mensaje en redes sociales

Los últimos mensajes de María Eduarda antes de fallecer haciendo puenting en Brasil: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar?"

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La muerte de María Eduarda Rodrigues, la joven de 21 años que falleció durante un salto de puenting en Brasil, ha provocado una enorme conmoción en el país. Días después de la tragedia, su madre ha querido despedirse públicamente de ella con un emotivo mensaje en redes sociales en el que refleja el dolor que atraviesa la familia.

"Aquella maldita cuerda te arrebató de mi lado para siempre. Hija mía, te has ido y lo único que queda es dolor y añoranza. Te amo para siempre", escribió la mujer junto a una fotografía de la joven. También su hermano le dedicó unas palabras cargadas de emoción: "Despertar y saber que no estás aquí duele. Duele mucho. Te quiero muchísimo. Ahora tengo que ser fuerte, porque duele muchísimo. Todavía no puedo creerlo. Nunca te olvidaré, nuestras bromas. Te quiero muchísimo, princesa".

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Un salto que terminó en tragedia

María Eduarda falleció el pasado sábado durante una actividad de 'bungee jump' organizada por una empresa privada en el municipio de Limeira, en el estado brasileño de São Paulo. Según las primeras investigaciones, la joven fue lanzada al vacío sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente fijada al arnés.

El accidente quedó grabado en vídeo y las imágenes, difundidas posteriormente en redes sociales, muestran la reacción de los presentes al percatarse de que algo había fallado en el sistema de seguridad. Testigos del suceso intentaron auxiliar a la joven e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia, que finalmente solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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Una investigación abierta y seis detenidos

Las autoridades brasileñas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Hasta el momento, al menos seis personas relacionadas con la organización de la actividad han sido detenidas. Dos de ellas, según medios locales, intentaron huir tras el suceso y fueron localizadas posteriormente por la Policía Militar.

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La joven, apasionada del deporte y graduada en Educación Física, trabajaba en un gimnasio de su localidad. Horas antes del accidente había compartido varias publicaciones en redes sociales desde el lugar donde iba a realizar el salto. En una de ellas aparecía una imagen del puente acompañada de una frase que hoy resulta especialmente sobrecogedora: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?".