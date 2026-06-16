El personal técnico ha procedido a la extracción del combustible del aparato y los bomberos han protegido la aeronave con espumógeno

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SevillaUn piloto de una avioneta de fumigación ha resultado herido tras sufrir un accidente en la localidad sevillana de Isla Mayor este martes, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 06:58 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha informado al 112 del siniestro en una pista próxima a la carretera A-8053 y su posterior impacto contra una torre de alta tensión.

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El piloto ha sido evacuado a un hospital

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de la Diputación de Sevilla. Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento de la provincia, que ha desplazado una dotación del parque de Mairena del Aljarafe, el piloto ha sido evacuado a un centro hospitalario para ser atendido de las heridas.

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Personal técnico ha procedido a la extracción del combustible del aparato y los bomberos han protegido la aeronave con espumógeno. El 112 ha alertado, asimismo, al Centro de Control de Tránsito Aéreo y al Centro de Coordinación y Rescate, junto a la compañía Endesa.