Una persona ha alertado a las autoridades de que un varón había resultado herido tras ser aplastado por un montacargas

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BurgosUn hombre de 65 años ha muerto este martes en Burgos capital aplastado por el montacargas de unas obras situadas a la altura del número 18 de la calle Igualdad.

Según ha informado el servicio de Emergencias del 1-1-2 en Castilla y León, el suceso ha ocurrido poco antes de las 09:15 horas, momento en el que una persona ha alertado de que un varón había resultado herido tras ser aplastado por un montacargas.

Con esta información, el servicio de Emergencias ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que se han personado en el lugar del accidente aunque solo han podido confirmar la muerte del hombre.

La víctima era un viandante que paseaba por la zona

Una vez en el lugar de los hechos, el personal sanitario ha verificado el fallecimiento del hombre. Posteriormente, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para prestar atención a los familiares de la víctima.

Según ha precisado el 1-1-2 a EFE, la víctima no es un trabajador de la obra sino un viandante que paseaba por la zona.