El hombre, de 50 años, aseguró a la Policía que sufrió un episodio de sueño antes de arrollar a tres mujeres en el centro de Santander

Un conductor atropella a tres mujeres en Santander tras salirse de la vía frente al Ayuntamiento: ha dado positivo en drogas

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La investigación sobre el atropello ocurrido este jueves en el centro de Santander continúa abierta mientras el conductor implicado, un hombre de 50 años, permanece a la espera de ser citado judicialmente. El accidente dejó tres mujeres heridas después de que el vehículo las embistiera en la calle Calvo Sotelo.

Durante su declaración ante la Policía Local, el hombre aseguró que se quedó dormido mientras conducía. También admitió haber consumido cocaína el martes, aunque los investigadores consideran, por ahora, que no existen indicios de que el atropello estuviera provocado directamente por los efectos de la droga.

La víctima más grave sigue ingresada en cuidados intensivos

La mujer de mayor edad afectada por el accidente, de 82 años, continúa hospitalizada en la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, las informaciones disponibles apuntan a una evolución positiva dentro de la gravedad.

Las otras dos peatones heridas, de 56 y 73 años, siguen bajo observación médica y están siendo sometidas a distintas pruebas diagnósticas para descartar lesiones que no hayan sido detectadas inicialmente.

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Los investigadores analizan cámaras y el estado del conductor

La Policía Local trabaja ahora en la reconstrucción exacta de lo sucedido, según el medio 'El Diario Montañes' entre las diligencias pendientes figura la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para determinar cómo circulaba el vehículo antes del impacto.

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Fuentes cercanas a la investigación señalan que el conductor mostró una actitud colaboradora desde el primer momento y que el cuadro físico que presentaba tras el accidente podría encajar con una indisposición o episodio relacionado con problemas de salud previos.

Según esas mismas fuentes, el hombre tendría antecedentes médicos vinculados a dificultades respiratorias y apnea del sueño, además de limitaciones físicas para caminar. Los agentes también descartan inicialmente que estuviera utilizando el teléfono móvil cuando se produjo el atropello.

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El caso pasará al juzgado de instrucción

El atestado policial todavía no está cerrado, ya que los agentes esperan recibir los partes médicos definitivos de las tres víctimas para incorporarlos a la investigación.

Con la información recabada hasta ahora, el conductor podría acabar siendo investigado por tres presuntos delitos de lesiones por imprudencia grave. La causa será asumida por el juzgado de instrucción que se encontraba de guardia en el momento de los hechos.