El ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela del Bocal en Santander será investigado

El ingeniero de la pasarela de El Bocal declarará como investigado el 15 de mayo

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El ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de El Bocal, en Santander, que colapsó el pasado 3 de marzo, un suceso en el que murieron seis jóvenes y resultó herida una séptima, declarará el próximo 15 de mayo como investigado, y no como testigo-perito, tal y como había solicitado el Ayuntamiento.

La instructora de la causa lo ha comunicado este viernes a las partes durante la segunda jornada de declaraciones. El ingeniero no ha testificado como estaba previsto, ya que la jueza decidió posponer su declaración hasta resolver el recurso presentado por el Consistorio.

Más investigados en la causa

Finalmente, comparecerá como investigado, lo que supone un cambio relevante en su situación procesal.

El ingeniero se suma así a otros investigados: la gestora del 112 que recibió una llamada alertando del estado de la pasarela, la agente de Policía Local que gestionó el aviso y tres funcionarios de Costas.

En concreto, la instructora investiga al jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, así como al actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras y a su predecesor (ya jubilado), por seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones por imprudencia grave.

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Los tres funcionarios de Costas también declararán como investigados el 15 de mayo, en una sesión en la que además se practicará toda la prueba pericial.

Por su parte, la agente de Policía y la gestora del 112 ya prestaron declaración en la primera sesión celebrada el pasado 27 de marzo.

Doce testigos y foco en los protocolos

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha tomado declaración este viernes a doce testigos, en una sesión celebrada a puerta cerrada en el complejo judicial de Las Salesas.

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Según fuentes presenciales, la jornada se ha centrado en los protocolos de actuación de la Policía y del 112.

El derrumbe de la pasarela dejó un balance de seis jóvenes fallecidos —tres del País Vasco, uno de Guadalajara, uno de Cantabria y uno de Almería, y una joven alavesa herida, única superviviente de ese grupo de amigos.