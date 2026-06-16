El menor comenzó a vomitar en la piscina y le confesó a su madre que un hombre había intentado ahogarle

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas en las que se ha producido un supuesto intento de ahogamiento a un niño de unos 10 años por un hombre el domingo en la piscina del Club Figueroa de la capital cordobesa. Los agentes han identificado a las partes y han trasladado las diligencias al juzgado.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación y ha adelantado el diario digital 'Cordópolis', después de que la madre del menor ha denunciado ante la Policía Nacional los hechos ocurridos en la tarde del domingo.

En concreto, el suceso ha tenido lugar sobre las 19:10 horas, cuando el niño estaba bañándose con sus amigos mientras la madre permanecía en la zona de césped. En un momento dado, se formó un revuelo en las instalaciones, lo que llevó a que varios socios del club le alertaran de que su hijo estaba vomitando.

Aunque inicialmente pensó que podría tratarse de una reacción alérgica o un malestar de estómago, el niño confesó a su madre que un hombre que se encontraba a su lado en la piscina había intentado ahogarlo bajo el pretexto de jugar a los "ahogadillos". Según el relato del menor, el individuo lo empujó por la fuerza hacia el fondo y, una vez allí, le colocó la rodilla sobre la cabeza para impedir que saliera a la superficie por un tiempo prolongado.

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El menor acabó sangrando y vomitando

El menor, que logró zafarse del agresor para respirar, sangró como consecuencia de la agresión. Varios testigos presenciales han corroborado la versión del niño y el socorrista de las instalaciones tuvo que intervenir para prestarle los primeros auxilios. Otros bañistas han afirmado, según la denuncia, que el sospechoso no era una persona habitual del recinto.

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Tras el incidente, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional, cuyos agentes se personaron en el lugar para identificar a las partes implicadas e informar a la familia de los pasos legales a seguir. Posteriormente, la madre acudió al Hospital Reina Sofía y ha aportado un parte de lesiones a la denuncia.