El episodio ha tenido lugar en Biala Podlaska, ciudad del este de Polonia

Semion Skrepetski ha sido disparado a quemarropa a la salida de su vivienda

Compartir







La Fiscalía de Polonia ha abierto una investigación por la muerte este pasado lunes 15 de junio a tiros del ciudadano ruso Semion Skrepetski, sobrenombre de un caricaturista conocido por su activismo crítico con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El episodio ha tenido lugar en Biala Podlaska, ciudad del este de Polonia, y las primeras hipótesis conducen a un asesinato que se produjo a primera hora del lunes cuando la víctima fue disparada a quemarropa a la salida de su vivienda.

PUEDE INTERESARTE Un nuevo tiroteo en Filadelfia deja tres policías heridos leves y el sospechoso abatido

El sospechoso es de nacionalidad bielorrusa

Después del asesinato del caricaturista, un portavoz policial a firmado a la cadena polaca TVN24 que "si alguien se acerca a una persona en la calle y dispara, todo indica que planeaba matarla. Sin embargo, aún desconocemos los motivos del agresor".

Según informaciones no oficiales que apuntan otros medios, las autoridades habrían detenido cerca del consulado bielorruso en la misma ciudad a uno de los sospechosos del ataque que sería de nacionalidad bielorrusa.

PUEDE INTERESARTE Alerta ciudadana: comparten la foto del pistolero que ha matado de un disparo en la cabeza a un hombre frente a una comisaría de Barcelona

Caricaturas satíricas de líderes rusos

La víctima es un artista conocido por su oposición a Putin que llevaba desde 2021 viviendo en Polonia. Su popularidad se debe a caricaturas satíricas y mordaces sobre los líderes rusos a los que retrata como corrupta y autoritaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recientemente había participado en manifestaciones y eventos artísticos en Berlín, capital de Alemania, centrados en llamar la atención de la opinión pública occidental sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania.