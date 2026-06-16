El episodio ha tenido lugar en Biala Podlaska, ciudad del este de Polonia
Semion Skrepetski ha sido disparado a quemarropa a la salida de su vivienda
La Fiscalía de Polonia ha abierto una investigación por la muerte este pasado lunes 15 de junio a tiros del ciudadano ruso Semion Skrepetski, sobrenombre de un caricaturista conocido por su activismo crítico con el presidente ruso, Vladimir Putin.
El episodio ha tenido lugar en Biala Podlaska, ciudad del este de Polonia, y las primeras hipótesis conducen a un asesinato que se produjo a primera hora del lunes cuando la víctima fue disparada a quemarropa a la salida de su vivienda.
El sospechoso es de nacionalidad bielorrusa
Después del asesinato del caricaturista, un portavoz policial a firmado a la cadena polaca TVN24 que "si alguien se acerca a una persona en la calle y dispara, todo indica que planeaba matarla. Sin embargo, aún desconocemos los motivos del agresor".
Según informaciones no oficiales que apuntan otros medios, las autoridades habrían detenido cerca del consulado bielorruso en la misma ciudad a uno de los sospechosos del ataque que sería de nacionalidad bielorrusa.
Caricaturas satíricas de líderes rusos
La víctima es un artista conocido por su oposición a Putin que llevaba desde 2021 viviendo en Polonia. Su popularidad se debe a caricaturas satíricas y mordaces sobre los líderes rusos a los que retrata como corrupta y autoritaria.
Recientemente había participado en manifestaciones y eventos artísticos en Berlín, capital de Alemania, centrados en llamar la atención de la opinión pública occidental sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania.