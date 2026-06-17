La familia del fallecido, que reside en Barcelona, también ha estado presente en este homenaje

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La Comandancia General de Ceuta ha rendido un homenaje al caballero legionario Kevin Parra Mejía, de 23 años y natural de Bolivia, fallecido este martes mientras practicaba actividad física fuera del acuartelamiento, por lo cual se ha abierto una investigación.

El acto se ha llevado a cabo en el acuartelamiento de García Aldave, sede de la IV Bandera del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, al que pertenecía el fallecido, que murió durante una sesión de instrucción física. El joven militar "sufrió un desvanecimiento y fue evacuado inmediatamente en una ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta, donde falleció posteriormente", según destacó el Ejército de Tierra en un comunicado oficial.

El teniente general Julio Salom, se ha desplazado hoy a la ciudad para presidir estas honras fúnebres en un acto castrense

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, han asistido al acto de homenaje, en el transcurso del que se le ha concedido al legionario la cruz militar con distintivo amarillo a título póstumo.

El himno nacional y la tradicional canción legionaria "El Novio de la Muerte" no han faltado en estas honras mientras que el féretro era portado a hombros de sus compañeros del Tercio. Antes del inicio del acto, el teniente coronel Jesús Piqueras, portavoz de la Comandancia General de Ceuta, ha destacado que "hay una investigación en curso para el esclarecimiento de los hechos ocurridos y eso es todo lo que se puede decir".

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En las últimas horas se han sucedido los mensajes de condolencia por el fallecimiento, entre ellas de las primeras autoridades civiles, que han destacado el profundo dolor por la muerte y la consideración hacia las Fuerzas Armadas.

La muerte del legionario ha provocado que la Comandancia General de Ceuta haya suspendido los actos previstos en estos días, entre ellos la presentación oficial de la undécima edición de la carrera 'La Cuna de La Legión' que precisamente organiza la unidad a la que pertenecía el fallecido