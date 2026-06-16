El homicidio se ha producido durante una reyerta en una nave industrial okupada que ha sido precintada por la Guardia Civil que ya ha detenido a dos personas que podrían estar implicadas en el crimen

Un hombre mata al logopeda de su hijo en Valencia al creer que había abusado del menor

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Un hombre ha sido asesinado a navajazos este jueves en la localidad valenciana de Aldaia.

Los hechos se han producido sobre las 11 horas en una nave industrial okupada situada en la calle Encreullades de la localidad de la comarca de l´Horta.

Varias patrullas de la Guardia Civil se han desplazado inmediatamente al lugar del homicidio y han detenido a dos personas que vivían en la nave, al parecer de origen árabe, que podrían estar implicadas en el crimen que al parecer se ha producido durante una reyerta, según adelanta Las Provincias.

Es el segundo asesinato a navajazos que se produce en la provincia de Valencia en menos de 24 horas. Este lunes por la tarde, otro hombre mató presuntamente al logopeda de su hijo en el barrio valenciano de Marxalenes.