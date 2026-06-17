La Policía Nacional trata de esclarecer los hechos e investiga varias incógnitas que permanecen abiertas alrededor del homicidio

El hombre que mató al logopeda en Valencia salió llevándose a su hijo, lo dejó en casa y llegó a comisaría con las manos ensangrentadas

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ValenciaLas autoridades continúan investigando las circunstancias que rodean al homicidio perpetrado por un joven de 24 años que se entregó este lunes en una comisaría de Burjassot, Valencia, confesando haber acabado con la vida del logopeda de su hijo. Según su versión, actuó bajo la convicción de que le sorprendió “abusando” del menor, al que asegura que escuchó emitiendo “un grito” similar al que hace cuando le riñe.

Tras entregarse en comisaría contando que había “matado a un hombre”, y ante los agentes de la Policía Nacional, explicó que, tras llegar antes de tiempo a la consulta para recoger al menor, escuchó al pequeño, irrumpió en la clínica y vio a su hijo, de tres años, con el pantalón bajado y el pañal desabrochado, lo que hizo que inmediatamente le enfrentase, advirtiéndole que o le enseñaba las grabaciones de la cámara para demostrar que no había abusado de él o le mataba allí mismo.

El detenido mató al logopeda de su hijo con una navaja y media docena de puñaladas

Armado con una navaja de 15 centímetros de hoja, el detenido terminó apuñalando al logopeda, de 32 años, hasta media docenas de veces, provocándole con ello varias heridas irreversibles.

Allí le dejó en un charco de sangre, y no sin antes despachar al que debía ser el siguiente paciente del logopeda: un niño de 9 años, citado a las 17:15 horas de ese lunes, según informa el medio Levante-EMV, al que le dijo: “Vincent no está”, cerrándole la puerta.

Después, ese menor contó a su madre lo que acababa de pasar; que un hombre “con cara de enfadado”, y al que desconocía, le había abierto y le dijo que el logopeda no estaba; que no había consulta.

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Tras alejarse estos últimos, el autor de su muerte se marchó de allí, fue a casa, se lavó las manos, dejó al menor y, a continuación, a alrededor de las 18:15 horas de ese mismo lunes, acudió a la comisaría más cercana a su vivienda. “He matado a un hombre”, dijo a los agentes, pasando a relatar una versión que los investigadores no dejan de analizar.

Las incógnitas del homicidio: de las cámaras de seguridad a la incredulidad de otros padres

El autor confeso de la muerte insistió en que, estando en la sala de espera de la clínica, ubicada en el barrio valenciano de Marxalanes, escuchó “un grito” del niño similar al que emite cuando el le riñe. Por eso, defendió que irrumpió en la consulta, donde al ver a su hijo con el pantalón bajado y el pañal desabrochado pensó inmediatamente que estaba siendo víctima de abusos sexuales. Por eso, afirma que confrontó al logopeda, relatando que ante su negación de los hechos y en plena discusión, acabó apuñalándolo.

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El joven ahora detenido, antes de matarlo, le exigió supuestamente grabaciones de las cámaras de seguridad, según su versión, pero los agentes habrían confirmado durante la inspección del lugar que la clínica no cuenta con sistema de videovigilancia que pudiesen captar lo que estaba ocurriendo dentro, y tampoco en la entrada del local, como informa el medio Las Provincias.

En ese sentido, una de las incógnitas que los agentes tratan de descifrar es qué ocurrió en esos instantes claves que transcurren entre el momento en que el autor confeso del homicidio deja a su hijo en la clínica y acude a ella antes de tiempo para recogerlo. Además, también se analiza cómo se produjo el acceso a la sala donde estaban justo antes de confrontar al logopeda; si dejó algún objeto previamente en la puerta para poder abrir desde fuera o cómo accedió exactamente.

A todo ello, por otra parte, se suma la incredulidad de los padres de otros menores, siendo que muchos no dan crédito ante lo ocurrido al afirmar que nunca vieron ningún signo extraño en el logopeda. Por eso, hoy, en shock y sobrecogidos por lo ocurrido, apuntan que se habrían dado cuenta tras varios años con él; algunos casi una década y con varias sesiones a la semana.

Con todo en cuenta, los investigadores tratan de esclarecer los hechos, analizando si se sustenta la versión de que el menor estaba siendo víctima de abusos sexuales o si, por el contrario, el joven pudo actuar empujado por un nefasto y fatal malentendido. Además, y en la misma línea, se analiza si hubiese cualquier otra línea de investigación.

Con las pesquisas en marcha, los agentes analizan también los dispositivos del logopeda en busca de material pedófilo o cualquier signo que pueda ayudar a la investigación.