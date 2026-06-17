Patricia Martínez 17 JUN 2026 - 13:05h.

El bebé fue localizado en buen estado, al lado de la casa rectoral del pueblo

Buscan a un hombre que huyó con su bebé para dejarlo abandonado tras agredir a su expareja en Ponte Caldelas, Pontevedra

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Ponte CaldelasPerros, drones y hasta un helicóptero, para no dejar ni un rincón del monte por revisar. La Guardia Civil, tras desplegar un amplio dispositivo, localizaba a última hora de este martes al bebé desaparecido en Ponte Caldelas, después de que su padre, un hombre de 43 años, agrediera primero a su expareja, madre del pequeño, y luego escapara con él. El dispositivo de búsqueda continúa desplegado para intentar localizar al agresor, que permanece desaparecido.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.30 horas de este martes, según confirma la Guardia Civil de Pontevedra, cuando el varón se presentó en el domicilio de su expareja, en la parroquia de Tourón, donde primero agredió a la mujer, y luego escapó huyendo al monte con el pequeño.

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Al conocerse los hechos, se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda, ya que "estaba en juego la vida de un bebé". En él participaron un helicóptero, drones, perros de detección de personas, y varias patrullas de agentes, además del Seprona.

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Horas después, el bebé fue localizado con vida al lado de la casa rectoral de Ponte Caldelas, muy cerca del cementerio, donde lo había dejado el hombre. El pequeño se encontraba en buen estado y finalmente también su madre, la mujer agredida, fue dada de alta tras ser atendida en un centro hospitalario de Pontevedra. Sin embargo, el supuesto agresor, que cuenta además con una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión en vigor, todavía no ha sido localizado.

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El amplio operativo continúa en marcha este miércoles, ya que todo apunta a que el hombre podría haber huido hacia los montes del pueblo. Varias patrullas de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente colaboran en la búsqueda revisando pistas y caminos de difícil acceso para intentar dar con su paradero.