La Guardia Civil busca a un hombre que huyó y abandonó a su bebé tras agredir a su expareja en Ponte Caldelas

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Un amplio dispositivo de la Guardia Civil busca en Ponte Caldelas, Pontevedra, a un hombre que, presuntamente, ha agredido a su exmujer y ha huido con el bebé de ambos, al que luego ha dejado junto a la Rectoral del municipio antes de darse a la fuga.

El fugitivo tiene 43 años y, según ha informado la Guardia Civil, tiene una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión previa a este caso. El hombre se presentó en la vivienda, donde agredió a su expareja, que ha sido trasladada al Hospital Montecelo y no reviste gravedad, y huyó a pie con el bebé de ambos.

Hacia las 19:30 horas, el pequeño fue localizado junto a la Rectoral de Ponte Caldelas, mientras que del hombre no se ha sabido más. Sobre el terreno se han desplegado un helicóptero, dos drones, un perro de rastreo, dos patrullas del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) y ocho patrullas de la Guardia Civil.

Tenía una orden de ingreso en prisión

Según han confirmado las autoridades al medio ‘Diario de Pontevedra’, el dispositivo se desplegó pasadas las cuatro de la tarde, cuando el vecino del municipio de 43 años de edad y con una orden de ingreso en prisión, acudió al domicilio de su expareja, agrediéndola, cogiendo al bebé y huyendo hacia el monte.

Los agentes consiguieron dar con el bebé todavía dentro del pueblo, cerca de un cruce de caminos donde el agresor le abandonó sin avisar a nadie. El niño está en buen estado y no presentaba ningún daño, pero los agentes tardaron en encontrarle hasta dos horas y media. La mujer tuvo que ser trasladada al centro hospitalario para que los médicos atendiesen las heridas que presentaba. Sin embargo, ya ha sido dada de alta.

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El mismo medio ha confirmado que el hombre tenía activa una búsqueda policial al estar condenado a prisión y no haberse presentado a ella, además está registrado dentro del sistema VioGén por delitos y agresiones contra la misma mujer antes del hecho sucedido este martes.