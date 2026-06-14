La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Menorca a un hombre por una supuesta agresión machista hacia su pareja e intentar abandonar España con la hija de ambos,

La menor quedó bajo protección policial y fue reunida con su madre, mientras que el arrestado fue puesto a disposición judicial

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Menorca a un hombre por una supuesta agresión machista hacia su pareja e intentar abandonar España con la hija de ambos, de corta edad, sin el consentimiento de la madre.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por la mujer en la comisaría de Ciutadella, donde relató que durante una discusión en el apartamento vacacional en el que se alojaban él le propinó un puñetazo en la cara mientras le exigía que le entregara a la menor.

PUEDE INTERESARTE Liberan en Valencia a nueve víctimas transexuales obligadas a prostituirse: cuatro mujeres y un hombre detenidos

El hombre abandonó el hotel junto a varios familiares y se llevó a la niña, las maletas y el dinero

Al despertar al día siguiente descubrió que su pareja había abandonado el hotel junto a varios familiares y que se llevó a la niña, las maletas y dinero, han detallado desde el cuerpo policial.

Tras confirmar que el sospechoso se dirigía al aeropuerto de Menorca, en Mahón, la Policía Nacional activó un dispositivo urgente de coordinación entre las comisarías de Ciutadella y Mahón.

PUEDE INTERESARTE Dispara a sus dos compañeros de piso y ambos le dan una paliza: los tres fueron detenidos en un bar de Valencia

Los agentes destinados en el aeropuerto localizaron al hombre en la zona de embarque, acompañado por la menor y varios familiares, momentos antes de que saliera el vuelo en el que tenía planeado salir del país.

Por ello, los agentes detuvieron al sospechoso y comunicaron a la compañía aérea la inmovilización del equipaje ya facturado.

Además, la menor quedó bajo protección policial y fue reunida con su madre, mientras que el arrestado fue puesto a disposición judicial.