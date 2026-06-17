El pequeño de dos años ha muerto en la UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz tras caer en un canal en Rena.

El suceso cuando el menor cayó en un canal situado en la localidad pacense de Villanueva de la Serena y fue trasladado al Hospital de Do Benito-Villanueva de la Serena

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BadajozEl menor de dos años que resultó herido grave este lunes por la tarde tras caer en un canal situado en la localidad pacense de Villanueva de la Serena ha muerto tras estar dos días ingresado en la UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz.

"El menor se encontraba ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Materno Infantil de Badajoz", informan desde el medio de comunicación 'HOY'.

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El ahogamiento del menor

El suceso ocurrió el pasado lunes 15 de junio cuando el menor fue trasladado al Hospital de Do Benito-Villanueva de la Serena, situado en la provincia de Badajoz, con signos de ahogamiento.

El 112 recibió el aviso a las 15:40 horas y movilizó a Unidad Medicalizada de Emergencia (UME) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), pertenecientes al Sistema Extremeño de Salud (SES), así como a agentes de la Guardia Civil.

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En el lugar de los hechos, los sanitarios atendieron al menor y lo trasladaron al centro hospitalario indicado. Sin embargo, el pequeño ha terminado falleciendo dos días después.