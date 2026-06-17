El fuego logró afectar a dos caravanas y una casita de madera

Durante la inspección de la zona, los efectivos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre

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Un hombre ha muerto este pasado martes 16 de junio sobre las 21:04 horas en un incendio originado en una parcela situada en el camino de Els Campassos, en Montbrió del Camp, Tarragona.

Tras el aviso del fuego, los Bomberos se desplazaron hasta el lugar con seis dotaciones terrestres: tres vehículos de agua, dos de mando y una Unidad de Intervención Rápida, según han informado los Bomberos en un comunicado este mismo miércoles 17 de junio.

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Localizaron un cuerpo sin vida

A su llegada a la zona del incendio, los Bomberos pudieron cerciorar que el fuego había afectado con intensidad a dos caravanas y una casita de madera.

Una vez fue extinguido el incendio y durante la inspección de la zona, los efectivos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, único fallecido en el suceso.

La investigación por parte de los Mossos d'Esquadra ya ha comenzado, haciéndose cargo de las diligencias judiciales y la investigación para determinar las causas del fuego.

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Incendio controlado en Valencia

En otros lugares de España, los bomberos también luchan contra el fuego. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia trabajan en un incendio, ya controlado, declarado en la localidad valenciana de Villanueva de Castellón.

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Según ha informado el 112 Comunidad Valenciana, el fuego se originó anoche por causas que no han trascendido y los bomberos lo dieron por controlado a las 3:15 horas.

Una unidad de Bomberos Forestales y brigadas nocturnas trabajan en la zona desde las 5:32 horas, han señalado las mismas fuentes.