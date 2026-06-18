Piden 33 años de cárcel por matar a su exmujer embarazada en 2022 en Escalona, en Toledo

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará desde el 22 de junio a un hombre para quien la Fiscalía pide 33 años de prisión

El momento en el que un hombre amenaza con un cuchillo a los vecinos y agentes en la calle de Barcelona y es reducido con una pistola eléctrica

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La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar desde este lunes 22 de junio, con tribunal del jurado, a un hombre para quien la Fiscalía solicita 33 años de prisión por matar a su exmujer, que estaba embarazada de 40 semanas, y provocar también la muerte del feto, en unos hechos ocurridos en diciembre de 2022 en Escalona , en Toledo. El Ministerio Público solicita 25 años de cárcel por un delito de asesinato y otros ocho años por un delito de aborto, además de indemnizaciones de 120.000 euros para cada uno de los dos hijos menores de la pareja.

Asimismo, pide que, una vez cumplida la pena, el acusado tenga prohibido acercarse o comunicarse con sus hijos durante un periodo de 30 años.

La víctima había decidido abandonar el domicilio familiar

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del 28 de diciembre de 2022, cuando la mujer, que mantenía una relación con otra persona y estaba embarazada de ella, decidió abandonar junto a sus dos hijos menores el domicilio familiar tras varios intentos fallidos por temor a las represalias del acusado.

El procesado, que no aceptaba la ruptura, aprovechó que los menores estaban fuera de la vivienda recogiendo sus pertenencias y, presuntamente con intención de matarla o asumiendo ese resultado, le asestó ocho puñaladas en la espalda y el abdomen, provocando también la muerte del feto.

Confesó los hechos ante sus hijos y un vecino

Pese a los intentos de reanimación y a la cesárea practicada por los sanitarios desplazados al lugar, tanto la mujer como el bebé fallecieron. Tras la agresión, el acusado arrojó el cuchillo al patio de una vivienda contigua para deshacerse del arma. Posteriormente, reconoció la autoría de los hechos ante su hijo, de 13 años en aquel momento, y también ante su hija, de 14 años, y un vecino, a quienes manifestó que llamaran a la Guardia Civil, asegurando que sabía "muy bien" lo que había hecho y que no pensaba huir. El acusado permanece en prisión provisional desde el 30 de diciembre de 2022. Los dos hijos menores del matrimonio están tutelados provisionalmente por un tío materno, hermano de la víctima.