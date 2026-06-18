El Supremo confirma el desahucio de las exmonjas de Belorado tras inadmitir su recurso

Imagen de archivo del monasterio de Belorado, cuya ocupación por las exmonjas fue desalojada el pasado mes de marzo tras una orden judicial

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El Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que confirmó el desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado, en Burgos, ejecutado el pasado 12 de marzo, después de inadmitir el recurso de casación presentado por las exclarisas, a las que además impone el pago de las costas.

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha acordado inadmitir el recurso por "falta de justificación de interés casacional", según ha informado este jueves el Arzobispado de Burgos.

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La libertad religiosa, argumento rechazado por el Alto Tribunal

El Supremo también ha señalado que el derecho a la libertad religiosa, uno de los argumentos esgrimidos por las exmonjas, corresponde a las religiosas como personas físicas y no al monasterio, cuya representación recae en el arzobispo en calidad de comisario pontificio.

De este modo, queda firme la sentencia dictada el 26 de enero de 2026 por la Audiencia Provincial de Burgos, que desestimó el recurso de apelación presentado por las exmonjas contra la resolución del juzgado de Briviesca, que el 31 de julio de 2025 ordenó su desahucio.

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Además, el Alto Tribunal ha impuesto las costas a las recurrentes y ha recordado que contra esta resolución no cabe recurso. Por otro lado, el Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado inhibirse en favor de los juzgados de Burgos en la causa abierta por la venta de 1,73 kilos de oro, valorados en unos 130.000 euros.

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Sin pronunciarse sobre la existencia de delito, el tribunal considera que no existe vinculación territorial con Briviesca, ya que la operación se realizó en la capital burgalesa, por lo que corresponderá a sus juzgados continuar con la investigación.

Admitido el recurso por el caso de presunto maltrato a ancianas

Asimismo, la abogada Norma Riaño ha confirmado que la Audiencia Provincial de Bizkaia ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por las exmonjas contra el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, que dio por concluida la fase de instrucción e inició el procedimiento para la apertura de juicio oral por un presunto caso de maltrato a religiosas de avanzada edad.

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La defensa ha solicitado el sobreseimiento libre de las siete exmonjas investigadas por presuntos delitos de trato degradante, abandono y administración desleal sobre cinco monjas ancianas que permanecían en el convento de Orduña (Bizkaia) hasta que fueron trasladadas por la Guardia Civil en diciembre de 2025.