La jueza le prohíbe acercarse a la mujer y al niño mientras dure la tramitación de la causa

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La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra, plaza 3, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 43 años detenido este jueves tras presuntamente agredir a su expareja en Ponte Caldelas y huir posteriormente con el hijo de ambos, un bebé de poco más de un año que fue localizado horas después sano y salvo.

El menor fue hallado en las inmediaciones de la casa rectoral de Ponte Caldelas, donde el sospechoso lo había dejado antes de continuar la huida.

Dos condenas pendientes y una nueva pena por conducir sin carné

El detenido tenía pendientes dos requisitorias de ingreso en prisión por condenas anteriores: una de 11 meses de cárcel por un delito de lesiones en el ámbito familiar y otra de seis meses de prisión por otro delito.

Además, este mismo jueves fue sometido a un juicio rápido por un delito de conducción sin carné. Tras reconocer los hechos y dado que es reincidente, ha sido condenado a otros cuatro meses de prisión.

La jueza ha acordado su ingreso en la cárcel por estas causas y, una vez privado de libertad, ha descartado imponer prisión provisional por los hechos ocurridos el pasado martes, al considerar que no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva mientras permanezca encarcelado. El hombre está siendo investigado por maltrato habitual, tres delitos de lesiones, así como por amenazas y coacciones.

No obstante, en el auto judicial, la magistrada advierte de que, en caso de que salga de prisión, sí aprecia riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de la posible comisión de nuevos delitos contra su expareja. Por ello, ha solicitado al centro penitenciario que le informe en caso de que se le conceda algún permiso, reservándose la posibilidad de adoptar nuevas medidas cautelares.

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Asimismo, le ha impuesto la prohibición de aproximarse y comunicarse con su expareja y con el hijo de ambos mientras dure la tramitación de la causa.

Según la investigación, el hombre agredió a su expareja el pasado martes por la tarde y, posteriormente, huyó al monte con el bebé. La desaparición del menor obligó a desplegar un amplio operativo de búsqueda con medios terrestres y aéreos para localizar al sospechoso y garantizar la seguridad del niño, horas después, el bebé fue encontrado en buen estado junto a la casa rectoral de Ponte Caldelas, donde había sido abandonado por el hombre. El sospechoso permaneció huido hasta que fue localizado y detenido a primera hora de este jueves.

Detenido en la vivienda de su expareja

Según informó la Guardia Civil, el hombre fue encontrado pasadas las 8.00 horas en la finca de la vivienda de su expareja, donde finalmente fue arrestado. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha trasladado su felicitación y reconocimiento a la Guardia Civil por el desarrollo de un operativo "complejo" que terminó con la detención del sospechoso y con el bebé a salvo.

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Asimismo, ha subrayado que se trata de un nuevo caso de violencia de género, una "realidad inaceptable", y ha apelado a la sociedad a mantener una posición de "absoluta firmeza" frente a cualquier forma de violencia machista. Por último, ha querido lanzar un mensaje a las mujeres víctimas de esta lacra: "No están solas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las instituciones y los recursos públicos están siempre para protegerlas y acompañarlas".