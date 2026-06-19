La Policía halla las joyas y parte del dinero en la casa de la sospechosa

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Una cuidadora ha sido detenida por la Policía Nacional en Sevilla acusada de robar dinero y una importante colección de joyas, valorada en más de medio millón de euros, pertenecientes a una persona mayor a la que prestaba asistencia en su domicilio.

La investigación se inició después de que los familiares de la víctima detectaran la desaparición de diversos objetos de valor, entre ellos numerosas joyas con un importante valor económico y sentimental que habían pasado de generación en generación dentro de la familia.

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Las primeras pesquisas centraron la investigación en una persona del entorno más cercano de la anciana, que mantenía una relación de plena confianza con ella al encargarse de su atención cotidiana.

La sospechosa habría aprovechado el acceso privilegiado al domicilio y la especial situación de vulnerabilidad de la víctima para sustraer de forma continuada dinero y joyas de gran valor, según los indicios recopilados por los investigadores.

La Policía halla las joyas y parte del dinero en la casa de la sospechosa

La autorización judicial permitió que los agentes registraran el domicilio de la investigada, donde fueron localizadas gran parte de las joyas desaparecidas, además de dinero, probablemente sustraído a la anciana.

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Entre los efectos recuperados se encontraba una importante colección de joyas valorada en más de medio millón de euros, lo que permitió devolver a la familia una parte muy significativa de su patrimonio.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta responsable de los hechos investigados, ha informado este viernes la Policía en un comunicado.