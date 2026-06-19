La detenida tiene múltiples antecedentes policiales y llegó a arrastrar unos metros al policía

Un conductor intenta embestir una procesión en Valencia y deja tres personas heridas en su huida

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La Guardia Civil ha detenido a una conductora que este viernes se dio a la fuga tras atropellar a un agente durante la realización de un control en la N-525 a su paso por la localidad ourensana de Verín.

El instituto armado informa que se le atribuye un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial por pérdida de vigencia del permiso de conducción.

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La detención se ha producido en el pueblo de Vilela, del término municipal de Cualedro y partido judicial de Verín. La Guardia Civil había activado un dispositivo a fin de localizar a la mujer, que carecía de permiso de conducir y que circulaba sin seguro ni ITV.

Tiene múltiples antecedentes policiales

La investigada es una vecina del municipio de Cualedro con múltiples antecedentes policiales. Los hechos tuvieron lugar sobre las dos de esta tarde cuando la patrulla le dio el alto pero ella inició la marcha "arrastrando unos metros al agente actuante, hasta que éste logró soltarse del vehículo".

Durante la huida, la conductora colisionó contra un turismo y continuó la marcha. Fuentes oficiales han explicado que el agente presenta contusiones y erosiones en ambos brazos, así como con traumatismo en un pie.