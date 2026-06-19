Los Bomberos organizaron un dispositivo de búsqueda con la hipótesis de que el chico se habría accidentado

El equipo de búsqueda encontró el cuerpo hacia las 3:34 horas de la madrugada

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Los Bomberos de la Generalitat han localizado, en la madrugada de este viernes 19 de junio, el cadáver de un joven de 20 años que anoche supuestamente sufrió un accidente cuando salió a correr en Artés, Barcelona.

Según han informado los Bomberos, a la 01:28 horas han recibido el aviso de la desaparición del joven, que había salido a correr, ante lo que han organizado un dispositivo de búsqueda, con la hipótesis de que el chico se habría accidentado.

Búsqueda con un equipo de drones

Después de avisar su desaparición, el equipo de búsqueda, con la colaboración de drones, ha encontrado hacia las 3:34 horas de la madrugada el cadáver en una zona cercana a la ruta de la Font de les Tapies. Así, las maniobras se han centrado en una búsqueda extensiva por las rutas más habituales, ante la hipótesis de que la víctima estuviera cerca del camino principal.

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En la operación han participado siete dotaciones de los parques de Cardona, Manresa, Torelló, Berga y Vic, la Unidad de Mando Intermedio de Guardiola de Berguedà, dos dotaciones de coordinación y mando de la Región de Emergencias Centro, el Grupo Canino de Búsqueda y el equipo de drones de la Unidad de Medios Aéreos.

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Según la información de los Bomberos, los Mossos d'Esquadra que han formado parte del dispositivo con siete dotaciones han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y así tratar de aclarar las causas del fallecimiento del joven.