La Guardia Civil sigue buscando al menor desaparecido en Roses, Girona, y amplía el radio a L'Estartit

La búsqueda del joven que desapareció en una moto de agua en el mar de Roses hasta L'Estartit, Girona: así lo buscan por mar y aire

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RosesLa Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar Adam, el menor de 16 años desaparecido el pasado 10 de junio en la zona marítima de Roses (Girona) tras participar en una excursión guiada en moto de agua, cuyo dispositivo se ha ido ampliando en función de la evolución de los trabajos y ya abarca desde el norte de la bahía de Roses hasta L'Estartit.

Submarinistas de la Guardia Civil han estado realizando durante toda la semana inmersiones en diversos puntos de la bahía de Roses (Girona) para buscar al menor desaparecido.

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La desaparición de Adam y la dificultad de la investigación

El menor fue visto por última vez el miércoles pasado y la Guardia Civil supo los hechos sobre las 23.30 horas tras recibir una comunicación de la Central Operativa de Servicios (COS) de Girona, en la que se alertaba de que el menor no había regresado de una excursión guiada en moto acuática iniciada durante la tarde en la zona de Cala Canyelles, informa el Instituto Armado en un comunicado este jueves.

El hecho de que ni el grupo de menores que iba en moto, que fuentes cercanas al caso contabilizan entre ocho y diez, ni la empresa organizadora de la excursión dispongan de información ajustada dificulta la labor de los investigadores.

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“Desde el primer momento ha habido diferentes versiones: si iban dos, tres o cuatro menores, si había guía o no, si a una de las motos le entró agua y la tuvieron que cambiar o si vieron al menor por última vez en la zona de la Almadraba o en la entrada de Santa Margarida, como también se dijo”, señala una fuente cercana al caso.

Las incoherencias en las versiones

Varias incoherencias llevan a sospechar a los investigadores que se les están ocultando circunstancias como que la víctima y el resto de grupo navegaban al anochecer y posiblemente sin guía, cuando no está permitido, o que se hubiese permitido a menores alquilar las motos de agua.

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La empresa de alquiler permanece actualmente cerrada y con los vehículos precintados, mientras los expertos encuentran extraño que la moto del desaparecido presentase señales de haber sufrido un golpe en la popa y que recorriese diecisiete millas a la deriva hasta quedar varada en la playa del municipio de Pals.

La familia de Adam busca ayuda para localizarlo

Por su parte, la familia de Adam ha hecho un llamamiento público para tratar de localizarlo. Lo han hecho difundiendo un cartel con una fotografía del adolescente y con este mensaje: "Es un familiar nuestro y estamos destrozados. Necesitamos cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. Si sabes algo sobre su paradero, por favor, contacta al 112", recoge el aviso.

Según detallan, Adam mide 1,80 metros de altura, tiene el pelo negro y los ojos marrones. El cartel explica que llevaba una camiseta blanca la última vez que fue visto en la salida con la moto de agua el miércoles 10 de junio por la noche.

El padre del menor fue quién denunció la desaparición

Varias patrullas se desplazaron al lugar para comprobar los hechos, activar las primeras actuaciones de búsqueda e iniciar las diligencias para aclarar las circunstancias en las que el joven dejó de ser localizado, si bien el padre del menor acudió a denunciar su desaparición.

Por parte de la Guardia Civil participan embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de Girona y de Barcelona, efectivos especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), un helicóptero del Servicio Aéreo y patrullas terrestres de la Comandancia de Girona.

Finalmente, el Instituto Armado mantiene abiertas las diligencias de investigación para aclarar las circunstancias de la desaparición, y en este marco, se ha tomado declaración como testigos a varios trabajadores de la empresa que organizó la actividad náutica en la que participaba el menor.