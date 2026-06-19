El accidente sucedió cuando el vehículo se salió de la carretera en el acceso a la playa de la Virgen del Mar

Según informa en sus intervenciones relevantes la Policía Local, el suceso se produjo a las 3:20 horas en Santander

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Durante la madrugada de este viernes 19 de junio, la Policía Local de Santander ha identificado a una joven de 22 años que conducía sin carné un vehículo el cual se salió de la carretera en el acceso a la playa de la Virgen del Mar, cayó a las rocas y, cuando se hizo la prueba de alcoholemia, cuadriplicó la tasa permitida.

Según informa en sus intervenciones relevantes la Policía Local, el suceso se produjo a las 3:20 horas en la carretera de acceso a la playa santanderina, de la que se salió esta joven que, antes de caer el coche a las rocas, se llevó una señal de estacionamiento de discapacitados y el vallado de la zona.

Nadie resultó herido

Todo ocurrió mientras la joven conducía un 'guppy' (un vehículo de 'car sharing'). La chica cayó a pocos metros de una zona de rocas e iba acompañada de otro joven, que sufrió con ella las consecuencias del accidente. Tras lo sucedido, el turismo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz, en Santander.

Fuentes de la Policía Local han confirmado que la joven no resultó herida y que se la investiga por varios supuestos delitos contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin tener carné y hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

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Otros accidentes de tráfico

Por otra parte, un conductor de 22 años triplicó la tasa de alcoholemia esta medianoche en la calle San Fernando de la capital cántabra. Los agentes le solicitaron la realización de la prueba tras sorprenderle cometiendo una infracción contra las normas de circulación.

Tras el resultado de la alcoholemia, se le investiga por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol.

También en Santander, un hombre de 27 años ha sido denunciado esta madrugada en la calle Inés Diego del Noval tras ser interceptado por los agentes a causa de una infracción de tráfico y dar positivo en cocaína y anfetamina/metanfetamina.