Patricia Martínez 17 JUN 2026 - 12:38h.

El conductor del tractor dio positivo en el control de alcoholemia realizado tras el accidente

El párroco prevé que la restauración sea lenta y costosa, por tratarse de un retablo del siglo XVII

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Parga, GuitirizUn enorme boquete, ahora tapado provisionalmente, todavía se aprecia en el lugar donde antes estaba el altar de la capilla de San José de Parga, en Lugo, varios días después del accidente que dejó importantes daños en el interior del templo, del siglo XVIII.

El pasado viernes, un tractor acabó empotrado dentro de la capilla, después de que su conductor perdiera el control del vehículo. Cuando el párroco y varios vecinos llegaron a la capilla, ya habían retirado el tractor accidentado, dejando a la vista todo el interior. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia. Ayudado por varios vecinos, el párroco intentó salvar en un primer momento “todo lo que pudo” de entre los escombros. El impacto destrozó por completo un valioso retablo de madera policromada, datado en 1697 y causó importantes daños en varias imágenes.

"Lo peor es la pared de la capilla, está en riesgo de derrumbe", explica el párroco

Ahora, como solución provisional, han tapado el agujero con maderas, y han trasladado a la iglesia parroquial los objetos e imágenes que pudieron recuperar, como el sagrario, algunas columnas y la parte superior del retablo donde aparecía la inscripción con la fecha. Varias imágenes, como la de San José, sufrieron desperfectos, aunque otras, como un Sagrado Corazón, según cuenta el párroco, “están bastante bien".

El párroco ya ha contactado con los responsables de Patrimonio de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y ha entregado un informe de los daños, mientras la Guardia Civil finaliza su investigación. “Los daños fueron muy considerables porque la pared casi entera cayó sobre el altar, y las imágenes se dañaron casi todas”, detalla el párroco. “Pero lo peor es la pared de la capilla, está en riesgo de derrumbe, y no sabemos si la estructura esta dañada. Por eso estamos esperando a que venga un arquitecto”, explica preocupado.

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Ahora, les toca esperar al siguiente paso, “estamos a la expectativa”, afirma, aunque presumen que están ante una restauración muy lenta: “Estamos esperando a que, desde la diócesis, y desde Patrimonio, nos digan qué debemos hacer", explica Fernández. Y tampoco tiene claro que el seguro del tractor accidentado pueda cubrir todos los gastos de las reparaciones y la restauración del retablo. “Tendrá que venir un restaurador y ver lo que se puede salvar”, apunta.

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La capilla era muy querida por la gente del pueblo de Parga y ese cariño también lo está sintiendo estos días los responsables de la parroquia, a quienes muchos vecinos les han contado que fueron bautizados o se casaron en ella. Ahora esperan, preocupados, que la capilla pueda recuperar su esplendor anterior y la capilla vuelva a ser un lugar lleno de buenos recuerdos para los vecinos.