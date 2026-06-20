El hombre de 57 años que conducía la motocicleta ha sido estabilizado por el SUMMA112 y trasladado muy grave en helicóptero

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MadridUna colisión entre una moto y un turismo han dejado un muerto y un herido grave en el municipio madrileño de Fuente El Saz de Jarama. El hombre de 57 años que conducía la motocicleta ha sido estabilizado por el SUMMA112 y trasladado "muy grave" en helicóptero al Hospital 12 de Octubre con politraumatismo, mientras que su acompañante, una mujer de 55 años, ha fallecido después de que los sanitarios hayan intentado reanimarla durante media hora.

"La mujer de 55 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria y tras la maniobras de RCP solo se ha podido confirmar su fallecimiento", ha explicado Gemma Rodríguez, supervisora de guardia del SUMMA112, en las redes sociales.

El coche frenó ante una intersección en el kilómetro 15 de la carretera M-103

El alcance se ha producido en el kilómetro 15 de la carretera M-103 cuando el vehículo ha frenado ante una intersección --por motivos que ya se investigan--, provocando que la motocicleta chocara contra el coche a pesar de intentar esquivarlo, según informan a Europa Press desde Emergencia 112 Comunidad de Madrid.

El piloto de la moto ha sido estabilizado en el lugar del siniestro por el personal sanitario y evacuado de urgencia mientras que la mujer, después de intentar reanimarla durante media hora, solo han podido certificar su muerte.

La Guardia Civil investiga los hechos para esclarecer las causas del accidente.