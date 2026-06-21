En estado crítico un joven tras sufrir una lesión cerebral provocada por un accidente de moto en Hortaleza

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Un joven motorista de 28 años ha resultado herido de gravedad la madrugada de este domingo tras haber sufrido un accidente de tráfico en el distrito de Hortaleza, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

El siniestro se ha registrado poco antes de las 03:30 horas en la calle Vicente Blasco Ibáñez, en el distrito de Hortaleza (Madrid). Tras perder el control de su motocicleta, el joven ha impactado contra una valla y ha salido despedido, lo que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico grave.

Sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido a la víctima en el lugar del accidente y, tras haber sido intubado y estabilizado, el conductor ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Universitario La Paz.

Fue trasladado con pronóstico grave

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron varias ambulancias y decenas de sanitarios que consiguieron estabilizar al joven en la propia calle para ser trasladado de urgencia hasta el Hospital de La Paz. Varias patrullas acordonaron la zona y retiraron el vehículo siniestrado.

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Por el momento, se desconocen los motivos del accidente y si pudo ocurrir algo que provocase que el joven perdiese el control de su vehículo. Además, continúa ingresado en el centro médico donde fue trasladado de urgencia con un pronóstico grave y una lesión cerebral. Los sanitarios no han confirmado nada más sobre su estado actual.