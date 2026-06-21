Los equipos de emergencia están inspeccionando las viviendas y acompañando a algunos vecinos para que puedan recoger sus pertenencias

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BarcelonaUna veintena de edificios de Arenys de Mar (Barcelona) han sido desalojados este domingo tras hundirse un inmueble de la misma calle en la que se encuentran, suceso en el que no se ha registrado ningún herido, han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 15:30 horas de la tarde en la calle de l'Església de Arenys, donde se ha hundido un edificio en el que no había personas en ese momento, ubicado en el número 26 de la citada calle, de planta baja y tres alturas, al parecer como consecuencia de las obras de derribo del inmueble contiguo.

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El hundimiento podría estar relacionado con las obras de derribo del edificio

Las primeras hipótesis apuntan a que el hundimiento podría estar relacionado con las obras de derribo del edificio contiguo. Del inmueble afectado se ha hundido todo el interior y únicamente permanece en pie la fachada. Los bomberos consideran que esta podría desplomarse en cualquier momento y desconocen hacia qué dirección podrían caer los escombros.

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También han sido evacuados los inmuebles colindantes al edificio derrumbado después de que aparecieran grietas en algunas de sus estructuras. Los Bombers trabajan en la zona con 11 dotaciones, entre ellas efectivos especializados del Grupo de Estructuras, además de drones para supervisar el estado de los inmuebles afectados.

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Los equipos de emergencia están inspeccionando las viviendas

Según 'El Periódico', los equipos de emergencia están inspeccionando las viviendas y acompañando a algunos vecinos para que puedan recoger pertenencias personales, ya que existe la posibilidad de que varios de ellos no puedan regresar a sus casas durante la noche.

El Ayuntamiento de Arenys de Mar está buscando alojamiento para los residentes afectados por el desalojo.