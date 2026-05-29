Claudia Barraso 29 MAY 2026 - 18:13h.

Un instituto de Murcia ha tenido que desalojar a más de 800 alumnos por las altas temperaturas dentro del aula

Noches de calor intenso y madrugadas tropicales: llega un fin de semana de verano anticipado con una ligera tregua en el Cantábrico

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El calor ha puesto a muchas comunidades en alerta y muchas personas ya están sufriendo sus efectos, especialmente por el día, cuando los termómetros pueden alcanzar temperaturas demasiado altas para estas fechas. Así lo han podido comprobar los 850 alumnos del IES Villa de Leiva de Alhama, en Murcia, que han tenido que ser desalojados pasada la una de la tarde por altas temperaturas.

La Conserjería de Educación y el propio centro tiene establecido un protocolo que dictamina el desalojo de los alumnos en caso de superar un umbral limite por altas temperaturas. El equipo directivo del centro se pasó aula por aula para medir la temperatura de cada una de las clases y, como han confirmado en declaraciones para el medio ‘La Opinión de Murcia’, “una de las clases estaba a 30 grados y el resto superaba los 27”: “Tenemos ventiladores, pero pese a ello hacía mucho calor hoy”, explicaba Roberto García, director del centro.

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Él mismo fue quien tuvo que avisar a todos los padres y madres de los más de 800 alumnos de que los enviaban a sus casas por las altas temperaturas, informando del riesgo de la situación a la Conserjería de Educación. Aún así, ha confesado que no todos los alumnos han podido marcharse de sus casas porque, se tratan de jóvenes menores que, si no cuentan con el permiso de sus padres o no consiguieron localizarles, tuvieron que permanecer en el centro.

Las medidas del centro para combatir el calor

“Solo se han quedado en las aulas los alumnos que no tienen permiso de sus progenitores para abandonar el centro, que es un 10%”, explica. El instituto, aunque cuenta con ventiladores en algunas de las aulas porque es un lugar donde están acostumbrados a soportar altas temperaturas, todavía carece de la climatización adecuada para hacer frente a las fuertes olas de calor que se producen durante estos meses del año.

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Desde el equipo del centro explican que, además, han adoptado una serie de medidas para tratar de mantener cada una de las instalaciones lo más frescas posibles: “Por la noche dejamos las ventanas abiertas para que se vaya el calor, pero a veces no se consigue bajar la temperatura”. También han confirmado que ya trabajan en la instalación de aires acondicionados, pero que todavía no se encuentra en funcionamiento.