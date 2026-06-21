Claudia Barraso 21 JUN 2026 - 13:22h.

El club de Michael, capitán del equipo y el primero en fallecer en Tarragona, publica un emotivo homenaje

Doloroso minuto de silencio en Tarragona por la muerte de los tres menores fallecidos: "Cuando vidas tan jóvenes se apagan, se te encoge el corazón"

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Los vecinos de Tarragona siguen consternados ante la triste noticia de la muerte de tres menores que solo fueron a pasar un día de playa con sus amigos. Estaban bañándose en la playa de l’Arrabassada, en Tarragona, cuando los tres jóvenes no pudieron salir por su propio pie de una zona de rocas. Los servicios de emergencia solo pudieron rescatar con vida a dos de ellos, que terminaron falleciendo en el hospital días después.

Entre lágrimas y dolor, viven estos días los amigos y seres queridos de los fallecidos, que siguen sin poder creer el accidente que ha dejado vacía las vidas de tres familias. El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de luto oficial y a este homenaje se han unido las palabras del colegio de los menores y del CD La Floresta, el equipo de fútbol de Michael, uno de los fallecidos.

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Michael tenía 12 años cuando murió en el trágico accidente en la playa de Tarragona y sus compañeros de fútbol siguen en shock al enterarse se su fallecimiento. Era el capitán del club que hoy le escribe unas bonitas palabras en Instagram para despedirle: "Desde todas las personas que forman este club y esta gran familia, hoy nos queremos despedir de Michael".

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Todos los dibujos que aparecen junto a Michael

"Su permanente sonrisa y alegría no la olvidaremos nunca. En estos momentos debemos estar al lado de su familia y allegados". Junto con un dibujo de Michael con la camiseta del equipo y el brazalete del capitán, unas alas de ángel, el campo de fútbol y la playa de fondo, escribían "siempre estarás en nuestros corazones y en nuestro equipo".

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"Tu luz nunca se apagará", "Vuela alto", "Siempre serás parte de la familia", "Gracias por tu sonrisa, tu pasión y tu corazón", escribían en la imagen con ellos también dibujados abrazándose en el bonito dibujo. La publicación ha recibido muchos comentarios por parte de algunos futbolistas profesionales como Gabriel Vidal o Javier Márquez.

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Las palabras del padre de uno de los compañeros de Michael

El padre de uno de los compañeros de Michael, Julio Esporrín, ha contestado al equipo a través de un post publicado en la red social ‘X’ donde da las gracias por “las palabras de consuelo” al equipo y confirma que todos los del club “están devastados”: “Mi hijo jugaba al fútbol con la primera víctima, Michel, nuestro capitán, un chico ejemplar dentro y fuera del campo, además de ser un gran jugador. Nos deja un vacío muy difícil de superar. Estamos en estado de shock”.

El homenaje del colegio de los tres menores fallecidos

A este homenaje también se suma las palabras del colegio de los menores, que trasladan el pésame a las tres familias que perdían a sus hijos en este trágico accidente: “En estos momentos tan difíciles, todos los profesionales de la a escuela Torreforta queremos expresar nuestro más sincero pésame y apoyo a los familiares de nuestros alumnos. Compartimos también vuestro dolor de la gran pérdida con el pensamiento y el dolor”.