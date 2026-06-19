Los vecinos grabaron el momento en que el hombre se descolgó del balcón y cayó al vacío

El hombre, un colombiano de 29 años, estaba ingresado con traumatismos craneoencefálico y abdominal graves

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Un hombre, de 29 años, ha fallecido a causa de las lesiones sufridas tras caer desde un séptimo piso de un edificio en Ibiza, el pasado 8 de junio. El joven, de nacionalidad colombiana, ha muerto esta madrugada en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, según ha informado el centro sanitario.

El fallecido, residente en Mallorca, se precipitó desde un séptimo piso en la localidad turística ibicenca de Sant Antoni, donde pasaba unos días de vacaciones. El joven cayó desde el balcón de un edificio hace una docena de días y desde entonces permanecía ingresado en la UCI a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

Los vecinos grabaron el momento en que el hombre cayó desde un balcón

El hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico muy grave, además de traumatismos torácico y abdominal, fractura de pelvis y múltiples lesiones de carácter severo que le provocaron la muerte.

Un vídeo grabado por vecinos y difundido posteriormente por medios locales y redes sociales muestran las circunstancias de la caída del turista. En las imágenes se observa al joven sentado en el exterior de la barandilla del balcón y descolgándose, desde donde cayó finalmente al vacío.