Un menor ha fallecido y otros dos han sido trasladados en estado crítico tras ser rescatados en una zona de rocas

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El suceso se produjo en una zona de rocas de la playa de l'Arrabassada, un entorno que puede complicar la salida del agua en determinadas condiciones. Hasta el lugar se desplazó un amplio operativo de emergencias integrado por efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), los Mossos d'Esquadra y los Bombers de la Generalitat, que movilizaron cinco dotaciones para las labores de rescate.

Un menor ha muerto ahogado y otros dos han resultado heridos críticos este viernes por la tarde tras tener dificultades para salir del agua en una zona de rocas de la playa de l'Arrabassada de Tarragona, según han informado fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.

Seis menores tuvieron problemas para salir del agua

Los hechos se han producido sobre las 17:00 horas, cuando un grupo de seis menores tuvo dificultades para abandonar el agua. Tres de ellos consiguieron salir por su propio pie, mientras que los otros tres tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron diversos efectivos de emergencias y el SEM trasladó a dos menores en estado crítico al Hospital Joan XXIII de Tarragona. Los Mossos d'Esquadra también acudieron a la zona con varios efectivos y una embarcación de la Unidad Marítima. Por su parte, los Bombers de la Generalitat activaron cinco dotaciones para participar en las labores de rescate.