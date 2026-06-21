Iván Sevilla 21 JUN 2026 - 20:54h.

Los socorristas sacaron a la víctima a las 16:20 horas en la playa de Broña de Outes, pero no pudieron reanimarla

En el otro suceso, ocurrido en la playa de Cariño en Ferrol a las 17:40 horas, un varón falleció también cuando se bañaba

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A CoruñaNuevas muertes por ahogamiento en nuestro país. Una mujer murió ahogada este 21 de junio, en el inicio del verano 2026, cuando se bañaba en una playa del municipio de Outes (A Coruña) y un hombre falleció también en otra de Ferrol.

Según ha comunicado el 112 de Galicia, los socorristas rescataron el cuerpo de la primera víctima del mar en Broña a las 16:20 horas, pero no pudieron hacer nada ya por salvar su vida, a pesar de los intentos de reanimación.

Hasta el lugar del suceso, en la parroquia de San Cosme de Outeiro, se movilizaron agentes de la Guardia Civil, sanitarios del 061 en helicóptero medicalizado y miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES) de Noia.

La playa de Broña, de 500 metros de longitud, es de tipo semiurbana y de ambiente familiar. Normalmente, el agua está tranquila y no tiene mucha profundidad.

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El otro bañista fallecido nadaba cerca de unas rocas

Por otro lado, el servicio de emergencias gallego ha trasladado también que un bañista perdió la vida en la playa de Cariño de la parroquia de Doniños en la localidad de Ferrol.

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A las 17:40 horas, un familiar del varón llamó al 112 pidiendo ayuda para su padre, que tenía problemas cuando nadaba por una zona de rocas. Hasta allí se desplazaron varios equipos de rescate.

Entre los efectivos movilizados, acudieron sanitarios, miembros de Salvamento Marítimo y de Guardacostas, además de bomberos y agentes de Guardia Civil y Policía Local.

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Un barco de Guardacostas pudo sacar del agua al hombre y lo trasladó al muelle de Curuxeiras. Los médicos confirmaron el fallecimiento, sin poder salvarle ya la vida.