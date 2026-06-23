Ocho muertos en Brasil, entre ellos una familia completa, al incendiarse el globo aerostático en el que viajaban
El globo transportaba a 21 personas cuando, por motivos que todavía son investigados, comenzó a incendiarse en pleno vuelo.
Los testigos del incendio en la torre Moeve de Madrid: "Hemos escuchado como una explosión y hemos visto salir mucho humo"
Tragedia aérea en Brasil. Las impactantes imágenes registradas por los testigos muestran el dramático momento en que las llamas envuelven parte de un globo aerostático mientras este pierde altura mientras sobrevolaba la localidad de Praia Grande, en el estado de Santa Catarina. Minutos después, el globo terminó precipitándose a tierra en una zona cercana a un centro de salud de Praia Grande.
El resultado, devastador. Ocho personas murieron entre las que se encontraba una familia completa que realizaba el paseo turístico con el resto de pasajeros.
El accidente ocurrió el domingo y generó una fuerte repercusión en todo el país. De acuerdo con la información brindada por las autoridades brasileñas, el globo transportaba a 21 personas cuando, por motivos que todavía son investigados, comenzó a incendiarse en pleno vuelo.
Los investigadores intentan determinar qué originó el fuego que consumió el globo aerostático. Entre las principales hipótesis se analizan posibles fallos técnicos, aunque aún no existe una versión oficial sobre las causas del accidente.