Sánchez defiende mantenerse hasta 2027 en su intervención en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad

Víctor de Aldama, entrevista completa: "El señor Rodríguez Zapatero irá a la cárcel y el señor Pedro Sánchez detrás de él"

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esquiva las causas judiciales como puede sin hablar de los últimos temas que afectan al PSOE. El jefe del Ejecutivo se ha reafirmado este martes, "pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino", que lo hace para mejorar la vida de la gente.

Sánchez ha defendido la continuidad de su Gobierno en su intervención en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia y en medio de nuevas peticiones de dimisión por parte de la oposición tras la sentencia del ‘caso mascarillas’ por el que el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos.

"Mejorar la vida de la gente"

El jefe del Ejecutivo ha anunciado que en la reunión del Consejo de Ministros de este martes se va a aprobar un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de la democracia, un total de 2.218 millones extra. Esa decisión ha dicho que hace de esta jornada uno de esos días que recuerdan por qué merece la pena dedicarse al servicio público.

"Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, la respuesta es esta, la respuesta esta aquí", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y esa respuesta es que el Gobierno sigue, ha dicho, "para mejorar la vida de la gente, para ampliar y consolidar derechos sociales y para construir una España más justa y mejor".