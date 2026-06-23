Desalojan la torre Moeve ante la alerta de fuego en una de sus plantas

Los testigos del incendio en la torre Moeve de Madrid: "Hemos escuchado como una explosión y hemos visto salir mucho humo"

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Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han desalojado la torre Moeve, situada en el complejo de las cuatro torres, en el norte de la ciudad, como consecuencia de una intensa columna de humo que sale del interior del edificio.

Las autoridades están investigando lo ocurrido y han acordonado la zona para evitar que haya heridos, debido al riesgo de desprendimiento de alguna parte de la estructura de la torre. El fuego estaría controlado casi una hora después de que se haya escuchado esa explosión producida en la planta 24 del edificio.

Según han confirmado fuentes policiales a la web de Informativos Telecinco, el incendio se ha producido derivado de una detonación, tal y como aseguraban los testigos que se encontraban en las inmediaciones del lugar cuando se produjeron los hechos.

La gran columna de humo invade el cielo de Madrid

Según han explicado a EFE fuentes presentes en el lugar, los trabajadores de la torre Moeve han sido evacuados alrededor de las 17:15 horas de este martes. La columna de humo de este edificio es visible desde varios puntos de la capital. Por suerte, todas las personas que se encontraban en el interior de la torre pudieron salir antes de que las llamas invadiesen todo el edificio y quedasen atrapados.

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Según ha confirmado el medio 'El Español', al menos tres trabajadores del edificio han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencia por inhalación de humo, al haber quedado atrapados durante unos minutos cuando se ha producido la explosión y las llamas habían comenzado a extenderse por toda la planta. Además, han conseguido evacuar a las tres personas que quedaron confinadas en el interior del edificio.

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No hay heridos

Tampoco hay que lamentar heridos por el momento y los bomberos siguen trabajando para controlar las llamas, que han provocado una gran columna de humo desde la planta donde se originó el incendio hasta el cielo, la cual ya es visible desde las zonas más alejadas a la capital.

El trabajo de las autoridades

Los equipos de emergencia trabajan conjuntamente con los bomberos de la Comunidad de Madrid y varias patrullas de policías para tratar de asegurar la zona y extinguir las llamas, con el fin de evitar que las llamas terminen destruyendo más partes del edificio.

Cortes en la carretera

Desde el Centro de Gestión de la Movilidad han informado de que el acceso al "Paseo de la Castellana desde la M-11, la M-30 (vía interior) los accesos al túnel de Cuatro Torres se encuentran interrumpidos. Esto está provocando retrasos en la zona".